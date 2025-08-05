Samsun’da arkadaş dehşeti: 2 kişiyi öldürdü!

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vuran Erol Ay olay yerinden kaçtı.