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Giriş Tarihi: 5.8.2025 20:50

Samsun’da arkadaş dehşeti: 2 kişiyi öldürdü!

Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan tartışmada, 41 yaşındaki Erol Ay, 30 yaşındaki Taner Deniz ve 34 yaşındaki Tarık Acar’ı silahla vurdu. Ağır yaralanan ikili olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Ay, kısa süre içerisinde teslim olurken, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Samsun’da arkadaş dehşeti: 2 kişiyi öldürdü!

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vuran Erol Ay olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağır yaralanan Taner Deniz ve Tarık Acar'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Deniz ve Acar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Erol Ay ise olaydan 2 saat sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erol Ay sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Çarşamba ilçesindeki adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erol Ay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun’da arkadaş dehşeti: 2 kişiyi öldürdü!
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