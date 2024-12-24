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Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:38

Samsun’da arkadaş dehşeti: Birlikte alkol aldığı iki arkadaşını bıçakladı!

Samsun’da çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs birlikte içki içtiği iki arkadaşını bıçakladı. Olayda bir kişi ağır yaralanırken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Samsun’da arkadaş dehşeti: Birlikte alkol aldığı iki arkadaşını bıçakladı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 suç kaydı bulunan Y.E.M. (18), birlikte içki içtiği arkadaşları M.D. (19) ve M.K.'yi (26) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Samsun’da arkadaş dehşeti: Birlikte alkol aldığı iki arkadaşını bıçakladı!
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