Samsun’da asma köprüde intihar girişimi

EKİPLER SEFERBER OLDU

Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.