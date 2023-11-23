Samsun’da bıçaklı saldırı: Sekiz kişi birden saldırdılar!

Kız meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen bıçaklı saldırıda arkadaşlardan B.A.(19) sol baldırının 2 yerinden, E.K.S.(18) ise sol baldırının bir yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.