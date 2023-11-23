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Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:31

Samsun'da bıçaklı saldırı: Sekiz kişi birden saldırdılar!

Samsun'da üç arkadaş, sokakta yürüdükleri sırada 8 kişinin saldırısına uğradı. Kız meselesi yüzünden meydana gelen kavgada, iki arkadaş sol baldırından yaralandı. Kanlar içinde kalan gençler, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Samsun’da bıçaklı saldırı: Sekiz kişi birden saldırdılar!

Kan donduran olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Anakent Tesisi yanında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş sokakta yürürken yanlarına gelen yaklaşık 8 kişi oldukları ileri sürülen kimliği belirsiz gençlerin saldırısına uğradı.

Kız meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen bıçaklı saldırıda arkadaşlardan B.A.(19) sol baldırının 2 yerinden, E.K.S.(18) ise sol baldırının bir yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da bıçaklı saldırı: Sekiz kişi birden saldırdılar!
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