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Giriş Tarihi: 21.12.2024 19:25

Samsun’da bir gün arayla iki kez faciadan dönüldü: Kaza sonucu tramvay yoluna daldı!

Samsun’da meydana gelen olayda seyir halinde olan şahıs, şerit değiştirmek isteyince başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay yoluna savrulan araç sürücüsü yaralandı. Dün de benzer bir olayın yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.

İHA
Samsun’da bir gün arayla iki kez faciadan dönüldü: Kaza sonucu tramvay yoluna daldı!

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde 3 şeritli yolun en sağ şeridinde seyir halinde olan otomobili kullanan yabancı uyruklu 47 yaşındaki Marvan Hıkmat A., orta şeride geçmek isterken Fatih Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü tramvay hattına daldı. Kazanın fark edilmesi üzerine tramvay seferleri çift yönlü durduruldu.

DÜN DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Kaza sonucu hafif yaralanan yabancı uyruklu sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin tramvay yoluna dalması sonucu bir süre tramvay seferleri aksadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen çekicinin otomobili kaldırmasıyla tramvay ulaşıma açıldı.

Samsun'da dün meydana gelen benzer bir kazada da çarpışan otomobillerden biri tramvay hattına uçmuş, yürekleri ağza getirmişti. Samsun'da dün ve bugün benzer kazaların yaşanması dikkat çekti.

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Samsun’da bir gün arayla iki kez faciadan dönüldü: Kaza sonucu tramvay yoluna daldı!
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