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Giriş Tarihi: 21.3.2025 21:25 Son Güncelleme: 21.3.2025 21:34

Samsun'da Boğazını kesip altınlarını aldıklarını kadını ateşe verdiler

Samsun'da bir eve giren hırsızlar, boğazını kesip kolundaki bilezikleri aldıkları kadının cansız bedenini ateşe verdiler.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da Boğazını kesip altınlarını aldıklarını kadını ateşe verdiler

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde, insanın kanını donduran bir cinayet yaşandı. 60 yaşındaki Fikriye Turgut, kocasının cuma namazına gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evine giren hırsızların hedefi oldu.

Soyguncular, Turgut'un kolundaki bilezikleri zorla almak isteyince arbede çıktı. Ancak saldırganlar, talihsiz kadını acımasızca bıçakla boğazını keserek öldürdü. Yetinmeyen katiller, altınları aldıktan sonra Turgut'un cansız bedenini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Namazdan dönen eşi, karısının cansız bedeniyle karşılaşınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Turgut'un naaşı, yapılan incelemelerin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Samsun'da Boğazını kesip altınlarını aldıklarını kadını ateşe verdiler
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