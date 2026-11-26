EL ŞAKASI İDDİASI KANLI BİTTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği alanın 5 kilometre çevresinde 63 güvenlik kamerasını inceledi. Çalışmalarda, şüphelinin E.B. olduğu ve İlkadım ilçesinde iş yerinde bulunduğu tespit edildi. İş yerine giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde A.G.'nin kendisine el şakası yaptığını ve bu yüzden darbettiğini öne sürdü.