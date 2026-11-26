Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki 3 çocuk annesi ve eşinden boşandığı öğrenilen Hanım Canikli, hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim 2025 tarihinde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenen kadının bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı. Ancak bebeğe ulaşılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan kadın hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.