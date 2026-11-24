Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle badem satan Aykut Güler (34), yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin "Hacı abiyi gördün mü?" sorusuna "Görmedim" diye cevap verdi. Bunun üzerine şahıs, Güler'in peşinden giderek aniden saldırdı.
SALDIRI KAMERAYA YANSIDI
Saldırı sonucu yere düşen Güler'in protez dişi yerinden çıktı. Hidrosefali hastası olduğu ve beyninde sıvı birikmesi nedeniyle denge sorunu yaşadığı öğrenilen Güler'e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yere saçılan bademleri de toplayarak kendisine destek olan vatandaşlar, Güler'in mağduriyetini gidermeye çalıştı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.