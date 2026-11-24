SALDIRI KAMERAYA YANSIDI



Saldırı sonucu yere düşen Güler'in protez dişi yerinden çıktı. Hidrosefali hastası olduğu ve beyninde sıvı birikmesi nedeniyle denge sorunu yaşadığı öğrenilen Güler'e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yere saçılan bademleri de toplayarak kendisine destek olan vatandaşlar, Güler'in mağduriyetini gidermeye çalıştı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.