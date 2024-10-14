Samsun’da eski koca vahşeti: Konuşmak için çağırdığı Huriye Özkan’ı öldürdü!

Kan donduran olay Samsun'un Vezirköprü İlçesi Tikenli Mahallesi'nde yaşandı. Ömer T. (50) uzaklaştırma kararı bulunan ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan'ı (44) konuşmak için parka çağırdı.

Parkta Ömer T. yanında getirdiği bıçakla Huriye Özkan'ı bıçaklarken, annesini kurtarmak isteyen N.Ö.(17) isimli kızını da yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Huriye Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kadının kızı N.Ö. ise tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Ömer T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.