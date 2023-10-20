Samsun’da feci patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilin içinde 2 arkadaş oturup sohbet ederken, birinin sigara yakmak için ateşlediği çakmak patlamaya neden oldu. Patlamada 24 yaşındaki Mustafa Bal hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Gökay Aslan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.