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Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:31 Son Güncelleme: 20.10.2023 12:41

Samsun'da feci patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da bir otomobilde meydana gelen patlamada bir genç hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da feci patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilin içinde 2 arkadaş oturup sohbet ederken, birinin sigara yakmak için ateşlediği çakmak patlamaya neden oldu. Patlamada 24 yaşındaki Mustafa Bal hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Gökay Aslan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Samsun'da feci patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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