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Giriş Tarihi: 6.10.2024 12:36 Son Güncelleme: 6.10.2024 12:39

Samsun’da gürültü cinayeti

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta oturan gençler gürültü yaptıkları gerekçesiyle 63 yaşındaki bir adam tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin isabet ettiği 22 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da gürültü cinayeti

Bafra ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Tütüncüler 2. Sokak'ta meydana gelen olayda 63 yaşındaki S.Y., sokakta oturan bir grup gence gürültü yaptıkları gerekçesi ile kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan D.'nin (22) göğsüne mermi isabet etti. Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.Y.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen S.Y.'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun’da gürültü cinayeti
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