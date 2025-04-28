Samsun’da heyelan: Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Heyelanda aynı aileden 4 kişi göçük altında kaldı. Anne yaralı olarak kurtarılmıştı. Annenin ayaklarında kırık var, hayati tehlikesi yok. Göçük altında kalan diğer 3 kişiye de ulaştık. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedenleri göçükten çıkartıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.