Video Yaşam Samsun'da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video
Samsun'da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video

Samsun'da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video

28.04.2025 | 09:03

Samsun'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasının olay anı görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasının kaydedildiği görüntülerde, büyük bir toprak yığınının ve kaya parçalarının ailenin otomobilinin üstüne yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

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