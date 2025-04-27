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Giriş Tarihi: 27.4.2025 23:44 Son Güncelleme: 27.4.2025 23:50

Samsun'da heyelan! Kaya parçaları bir aracın üstüne düştü: Yaralılar var

Samsum'un Canik ilçesinde heyelan nedeniyle kopan bir kaya bir aracın zerine düştü araçta bulunan1'i çocuk 3 kişi için ekipler kurtarma çalışmasına başladı.

Samsun’da heyelan! Kaya parçaları bir aracın üstüne düştü: Yaralılar var

Samsun'da meydana gelen heyelanda 1 kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi.

Heyelan, Canik ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre heyelanda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor.

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Samsun'da heyelan! Kaya parçaları bir aracın üstüne düştü: Yaralılar var
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