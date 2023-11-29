Samsun’da inanılmaz olay: Genç kadın eski erkek arkadaşını darp ettirdi!

Şikayet üzerine E.B. adlı kadın, Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B., "B.B. beni aradı ve 'Borcunu vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Her zaman oturduğumuz kafedeyim, gel' dedim. B.B. kafeye gelince üvey ağabeyinin oğlu ile tartıştı ve burada kavga etti. 3 erkek şahıs da kendisini darp etti. Benim bu olayla ilgim yok" dedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.