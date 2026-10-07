Samsun’da kıskançlık dehşeti: Eşini bacak ve sırtından bıçakla yaraladı

KISKANÇLIK NEDENİYLE BIÇAKLA SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Ali Ç., Yunus timleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin, 4 yıl önce anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırdığı, Ali Ç.'nin Konya'ya, Ayşe Ç.'nin ise Gaziantep'e döndüğü, 2 ay önce ise yeniden barışıp Samsun'a döndükleri ancak kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör