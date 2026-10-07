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Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:52

Samsun'da kıskançlık dehşeti: Eşini bacak ve sırtından bıçakla yaraladı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kıskançlık krizine giren Ali Ç., 4 yıl ayrı kaldıktan sonra 2 ay önce barıştığı eşi Ayşe Ç.’yi sırtından ve bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, polis ekiplerince yakalanan saldırgan koca gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA Yaşam
Samsun’da kıskançlık dehşeti: Eşini bacak ve sırtından bıçakla yaraladı
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Samsun'da dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, aşçı olduğu öğrenilen Ali Ç., kıskançlık nedeniyle eşi Ayşe Ç.'yi bacak ve sırtından bıçakla yaraladı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE BIÇAKLA SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Ali Ç., Yunus timleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin, 4 yıl önce anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırdığı, Ali Ç.'nin Konya'ya, Ayşe Ç.'nin ise Gaziantep'e döndüğü, 2 ay önce ise yeniden barışıp Samsun'a döndükleri ancak kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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Samsun'da kıskançlık dehşeti: Eşini bacak ve sırtından bıçakla yaraladı
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