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Giriş Tarihi: 6.10.2026 21:33

Samsun’da kıskançlık kavgasında kan aktı: Eşini bıçakladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ali Ç., 37 yaşındaki eşi Ayşe Ç.'yi kıskançlık nedeniyle bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca suç aletiyle birlikte yakalandı.

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İHA Yaşam
Samsun’da kıskançlık kavgasında kan aktı: Eşini bıçakladı!
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Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç.'yi (37) bacak ve sırt kısmından bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri ve son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#SAMSUN #İLKADIM

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Samsun’da kıskançlık kavgasında kan aktı: Eşini bıçakladı!
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