Samsun’da kıskançlık kavgasında kan aktı: Eşini bıçakladı!

Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri ve son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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