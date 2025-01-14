Samsun’da korkunç olay! Yem karma makinesine kapıldı

Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Başaran (65), evinin önünde bulunan yem karma makinesiyle hayvanlarına yem hazırladığı sırada makineye kapıldı.

O esnada ahırda hayvanlarla ilgilenen oğlu, makineden gelen olağan dışı sesleri fark ederek müdahale etmek için yanına gittiğinde, babasını makinenin yem atma bölümünde sıkışmış halde buldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla makineden çıkarılan Ahmet Başaran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, ilk incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.