Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korkunç olay! Yem karma makinesine kapıldı
Giriş Tarihi: 14.1.2025 22:56

Samsun'da korkunç olay! Yem karma makinesine kapıldı

Samsun’un Havza ilçesinde hayvanlarına yem hazırladığı sırada yem karma makinesine kapılan 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA
Samsun’da korkunç olay! Yem karma makinesine kapıldı

Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Başaran (65), evinin önünde bulunan yem karma makinesiyle hayvanlarına yem hazırladığı sırada makineye kapıldı.

O esnada ahırda hayvanlarla ilgilenen oğlu, makineden gelen olağan dışı sesleri fark ederek müdahale etmek için yanına gittiğinde, babasını makinenin yem atma bölümünde sıkışmış halde buldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla makineden çıkarılan Ahmet Başaran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, ilk incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da korkunç olay! Yem karma makinesine kapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA