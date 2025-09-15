Samsun’da lisede akran zorbalığı: 9. sınıf öğrencisinin ayağı kırıldı

Olay, okulların açıldığı 2. gün Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, Y. E. A. (14) teneffüs saatinde iki arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Y.E.A.'nın başına poşet geçirildi ve direnmesi sırasında ayağı kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan öğrenciye ameliyat yapılarak ayağına 17 dikiş atıldı ve ayrıca ayağına platin takılarak 1 ay rapor verildi. Y.E.A. ve ailesi olay sonrasında hem okuldan hem de olayda adı geçen şahıslardan şikayetçi oldu.
"BAŞIMA POŞET GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR, KARŞI KOYARKEN AYAĞIM KIRILDI"
Birkaç sefer başına poşet geçirilmesine direndiğini ancak sonrasında ayağının kırıldığına dikkat çeken Y.E.A., "Teneffüste sınıfta 2 kişi kafama 3 kez poşet geçirmeye çalıştılar. Birkaç poşeti yırttım. Sonrasında kitap dağıtımı yapılan poşetleri aldılar. Ellerim ve kafamı arkadan tutup kafama geçirmeye çalıştılar. O sırada bir tek ayağım boştaydı kendimi savunmak için geriye tekme atmaya çalıştım. Bu sırada ayağımı da sıkıştırdılar ve o sırada düştüm. Düşünce ayağımın kırıldığını anladım. Hocalarımıza seslendim. Ayağımın kırılmasına neden olan çocuklardan biri ayağımın kırılmadığını söyleyerek kaldırıp sallamaya başladı. Sonrasında hocalar geldiğinde de sınıftan yok oldular. O günden beri de kendilerini görmedim. Ayağımda 17 dikiş var. Diz ve bilek arasında 2 kırık var. Ayrıca platin taktılar. 1 ay sonra alçım, 2 sene sonra da platinler çıkacak. Derslerime daha rahat bir şekilde erişmek için uzaktan bağlantı istedim ama çevrimiçi eğitim veremeyeceklerini söylediler. İsteğim bu akran zorbalığını yapanların suçlu bulunması. Çünkü onlara bir şey olmadı, okulda ders alıyorlar. Ben ise bu şekilde mağdur kaldım" dedi.
"OĞLUMUN BAŞINA GELENİN BAŞKASININ BAŞINA GELMESİNİ İSTEMIYORUM"
Oğlunun başına gelenlerin başkasının çocuğunun başına gelmemesi için seslerini duyurduklarını dile getiren ev hanımı anne Merve A. "Yetkili mercilere olaya karışanlar hakkında şikayetlerimizi bulunduk. İstediğimiz, oğlumun başına gelenin başkasının başına gelmesini istemiyorum. Çok mağdur olduk. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm sorumlular hakkında adli süreci başlattık. Olay, sınıfın içerisinde teneffüste oluyor. Sınıfın içerisinde kamera yok. Sınıftakiler de farklı ifadeler vermişler. Biz mağdur olduk ve buna sebep olanlar hala eğitime devam ediyor. Benim çocuğum ise aylarca eğitimden uzak kalacak. Doktor 1 ay rapor verdi. Sonrasında da bir aparatla yürüyecek. Ayağındaki platin 2 sene kalacak. Normale dönmesi zaman alacak. Platin çıkarken de bir operasyon geçirecek. Bunların hepsi bir süreç. Çocuğum daha 14 yaşında. Daha iyi eğitim görmesi için özel bir kuruma gittik ve başımıza bu olay geldi. Sahipsiz kaldık. Diğer oğlum da aynı okuldan mezun oldu. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.