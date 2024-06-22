Samsun’da maganda dehşeti! Otoyolda yolunu kestikleri aileye kabusu yaşattılar





6 KİŞİLİK AİLEYİ DARP ETTİLER

Saldırıda Latif Özdil'in (70) burnu ve kafatası kırılarak ağır yaralanırken, Kamuran Özdil'in (48) kolu ve Seyit Ozan Özdil'in (32) bacağı kırıldı. 2 aile üyesinin de vücudunda kırıklar meydana gelirken 6 aylık Serra Hüma Özdil'in ise cam kırıkları nedeniyle vücudunda kesikler meydana geldi. Saldırının ardından Ahmet Ö., bu kez de yanında silah olduğunu söyleyerek ölüm tehdidinde bulundu.