Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:43 Son Güncelleme: 22.11.2025 16:44

Samsun'da minibüs TIR'ın römorkuna çarptı: Yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün, önünde seyreden TIR'ın römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, Rize Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Gökmen Akçam hayatını kaybetti.

Feci kaza, ilçenin Akçay Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit B. (53) yönetimindeki minibüs, Selçuk A. (38) yönetimindeki TIR'ın römorkuna arkadan çarptı.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam'ın (49) hayatını kaybettiği tespit edildi.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sabit B. ve TIR sürücüsü Selçuk A., ilk müdahalelerinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gökmen Akçam'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

