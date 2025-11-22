Samsun’da minibüs TIR’ın römorkuna çarptı: Yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı

Feci kaza, ilçenin Akçay Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit B. (53) yönetimindeki minibüs, Selçuk A. (38) yönetimindeki TIR'ın römorkuna arkadan çarptı.
YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam'ın (49) hayatını kaybettiği tespit edildi.
2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sabit B. ve TIR sürücüsü Selçuk A., ilk müdahalelerinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gökmen Akçam'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.