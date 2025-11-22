Samsun’da minibüs TIR’ın römorkuna çarptı: Yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, minibüste yolcu olarak bulunan Gökmen Akçam'ın (49) hayatını kaybettiği tespit edildi.