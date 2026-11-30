Edinilen bilgilere göre, Çakırtaş ile Karacaören mahalleleri arasındaki yolda saat 20.15 sıralarında seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 16 yaşlarındaki E.B. ve E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.