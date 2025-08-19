Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da müşteri ile otoparkçı arasında kavga! Her iki şahıs da silahla vuruldu
Giriş Tarihi: 19.8.2025 20:47

Samsun'da bir otoparkta müşteri ile otoparkçı arasında çıkan kavgada arbede sırasında her iki şahıs da aynı silahla vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

