Samsun’da okul binasında annesini silahla öldüren sanığa 27 yıl 11 ay hapis

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldürdüğü, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ'yi ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık A.A.Ö. (17) ile tutuksuz yargılanan sanığın babası A.Ö. katıldı.

Avukat ve sanıkların son sözlerini dinlemesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.A.Ö'ye "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 2 ay, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay, "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 27 yıl 11 ay hapis verdi.

Heyet, sanığı azmettirdiği öne sürülen babası A.Ö'nün ise beraatına hükmetti.

Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de baba A.Ö'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.

Kadının büyük oğlu A.A.Ö, ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ'ye ateş etmiş, anne ve erkek arkadaşı yaralanmıştı. Zerrin Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.