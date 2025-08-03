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Giriş Tarihi: 3.8.2025 18:10 Son Güncelleme: 3.8.2025 18:18

Samsun'da panik anları yerini kavgaya bıraktı: Cankurtaran ile vatandaş birbirine girdi!

Samsun'da bir gencin yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiği deniz kenarında cankurtaran ile vatandaş arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

İHA
Samsun’da panik anları yerini kavgaya bıraktı: Cankurtaran ile vatandaş birbirine girdi!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Batuhan Ö., serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Batuhan Ö. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Bu sırada cankurtaran H.C. ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis kavgaya müdahale ederek önlerken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca polis tutanak tutup her iki tarafı da serbest bıraktı. Cankurtaran H.C., R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını söylerken, R.A. da H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini ileri sürdü.

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Samsun'da panik anları yerini kavgaya bıraktı: Cankurtaran ile vatandaş birbirine girdi!
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