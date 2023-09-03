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Giriş Tarihi: 3.9.2023 09:27 Son Güncelleme: 3.9.2023 10:22

Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Samsun'da gece saatlerinde başlayan ve şiddeti artarak devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağmur özellikle Gülsan Sanayi Sitesi ve Eski Sanayi Sitesi ile Canik-Belediyeevleri, Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyer Caddesi, İlkadım ve Atakum bölgelerinde etkili oldu. Yoğun su birikinti oluşan bölgelere tahliye edilmesi için ekipler sevk edildi.

AFAD bir gün öncesinden haber verdiği için sanayi esnafının büyük bir bölümü işyerlerini açmazken yollar yine tıkandı ve şehrin bazı bölgelerinde elektrikler kesildi.

Şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

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Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
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