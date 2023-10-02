Samsun’da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Valilik sosyal medya adresinden kamuoyuna yapılan açıklamada :

"İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."diye belirterek yağışların Pazartesi günü sürme ihtimalini öngörüldüğü için vatandaşlar uyarıldı.

VALİ TAVLI GECE AFAD'TA ÖNLEMLERİ DENETLEDİ

Vali Orhan Tavlı, gece saatlerinde Samsun AFAD İl Müdürlüğüne gelerek 30.09.2023 Cumartesi günü AFAD tarafından verilen turuncu alarm ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında alınan tedbirler ve akşam saatlerinde başlayan yoğun sağanakyürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yoğun yağışla birlikte vatandaşlardan gelen sel ve su baskını ihbarlarına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ, itfaiye, ilçe belediyeleri ve kurumlara ait iş makineleriyle müdahale edildiğini ifade eden Vali Tavlı yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini ve tüm ekiplerin teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşlarımıza tedbirli olmaları çağrısını yineledi.