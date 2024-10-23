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Giriş Tarihi: 23.10.2024 22:10

Samsun'da silahlı kavga: 2’i ağır 4 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İHA
Samsun’da silahlı kavga: 2’i ağır 4 yaralı

Olay, Çarşamba ilçesi Terme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu E.A. isimli şahıs, elindeki silahla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği S.E., M.E., Ö.E. ve C.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.E. ve Ö.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da silahlı kavga: 2’i ağır 4 yaralı
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