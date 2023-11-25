Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.11.2023 23:36

Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 8 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

DHA
Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi üzerinde bir oto yıkama dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında 2 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi, ayak, karın boşluğu ve kasık bölgelerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgede bulunan polis ekipleri kısa sürede kavga müdahale etti. Polis, olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA