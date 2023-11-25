Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi üzerinde bir oto yıkama dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında 2 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi, ayak, karın boşluğu ve kasık bölgelerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgede bulunan polis ekipleri kısa sürede kavga müdahale etti. Polis, olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.