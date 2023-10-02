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Giriş Tarihi: 2.10.2023 22:41

Samsun'da sobadan çıkan yangın can aldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi

AA
Samsun’da sobadan çıkan yangın can aldı

Karaçukur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Gülistan Kurt'un (85) yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürdü.

Sağlık ekipleri, sobayı yaktıktan sonra uyuduğu belirtilen Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi.

Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Samsun'da sobadan çıkan yangın can aldı
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