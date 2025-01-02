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Giriş Tarihi: 2.1.2025 18:44

Samsun’da tekneleri battıktan sonra bulunamadı: Muhammer Sevgili için çalışmalar 11. gününde!

Samsun'da açıldıkları denizde tekneleri batan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış’tan haber alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Halil Kayış’ın cansız bedenine ulaşılırken Muhammer Sevgili için yapılan çalışmalar 11 gündür sürüyor.

DHA
Samsun’da tekneleri battıktan sonra bulunamadı: Muhammer Sevgili için çalışmalar 11. gününde!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında denize açılan Muhammer Sevgili ile Halil Kayış'ın (45) 'Muratım 55 D 1416' isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 26 Aralık günü denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tekneye ulaşılırken, 1 gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi, Sahil Güvenlik ile deniz polisleri deniz ve havadan, jandarma ve AFAD ekipleri de karadan arama kurtarma çalışmalarını 11'inci gününde de sürdürdü.

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Samsun’da tekneleri battıktan sonra bulunamadı: Muhammer Sevgili için çalışmalar 11. gününde!
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