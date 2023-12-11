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Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:49

Samsun'da vahşet! Kız kavgasında kan aktı: Arkadaşını sırtından bıçakladı!

Samsun'da E.S. arkadaşı H.Ç.'yi buluşmak için dışarı çağırdı. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., yanında getirdiği bıçakla H.Ç.'yi 4 yerinden bıçakladı! Kan donduran olay sonrası saldırgan gözaltına alındı. H.Ç. ise yaşam savaşı veriyor!

İHA
Samsun’da vahşet! Kız kavgasında kan aktı: Arkadaşını sırtından bıçakladı!

Kan donduran olay Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta dün sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.'yi (37) telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu. İkili arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından iki noktadan olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. En sonunda bıçağı H.Ç.'nin sırtına saplayan E.S., olay yerinden kaçtı. Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.S.'yi yaptıkları takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kavgada omzunun kırıldığı öğrenilen E.S. ile H.Ç.'nin arkadaş olup ailece görüştükleri ve aralarında son zamanlarda sorunlar yaşandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.S., Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusundan sonra da Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Samsun'da vahşet! Kız kavgasında kan aktı: Arkadaşını sırtından bıçakladı!
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