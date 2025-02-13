Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma dahilinde Samsun'da operasyon düzenlendi.

Kapalı devre olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon 820 bin 480 TL tutarında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden F.Ç. (44) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. (49) ve A.S. (50) sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.