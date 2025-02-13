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Giriş Tarihi: 13.2.2025 16:50

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Samsun'da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma dahilinde Samsun'da operasyon düzenlendi.

Kapalı devre olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon 820 bin 480 TL tutarında para nakline aracılık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden F.Ç. (44) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. (49) ve A.S. (50) sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
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