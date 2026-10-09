Samsun’da yasak aşk dehşeti! 3 kardeş birden saldırıp hastanelik etti: ‘Kafamı tekmeleyip bıçak çektiler’

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, tespit ettiği 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. E.G. ifadesinde, "M.M.'nin ben evliyken eşimle yaklaşık 8 aylık ilişkisi olmasından dolayı tanıyorum. E.A. ve E.A. benim kız kardeşlerim olurlar. Bugün eşimi olaydan önce karakoldan almaya gittik. Sonrasında 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kız kardeşlerim, 'Biz kahve içeceğiz siz eve geçin' dediler. Eşim arabasını park ettiğinden onu almaya gitti. Bu sırada kavga sesleri duydum. Merak edip baktığımda husumetli olduğum M.M. ile kardeşlerimi gördüm. Kardeşlerimin herhangi birine vurduğunu görmedim" dedi.E.A. ise "Ben kimseye vurmadım ve hakarette bulunmadım. Belirgin bir yaralanmam da olmadı. Kavga sesini duyunca E.G. ablam yanımıza geldi. Ayırmaya çalıştı. Eniştem bizi bekliyordu. Orada arabaya bindik ve ayrıldık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.Diğer şüpheli E.A. da "Ben kimseye vurmadım. Sadece kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ablam E.G.'nin elinde bıçak yoktu" diye konuştu.

BEKAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ İDDİASI

Bu arada, E.G.'nin eşi V.G.'nin seyahat acentesi olduğu, M.M. ile burada tanışıp, kendisine bekar olduğunu söylediği ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öne sürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör