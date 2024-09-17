Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da zehir tacirlerine geçit yok! Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.9.2024 01:34

Samsun'da zehir tacirlerine geçit yok! Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Samsun’da zehir tacirlerine geçit yok! Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesinde 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 737 gram metamfetamin, 587 adet sentetik ecza, 31 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 2,50 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da zehir tacirlerine geçit yok! Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA