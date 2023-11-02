Samsun’da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.D., D.M. ve M.B.'nin kendilerine ait otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisine ulaştı.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, uzun süre takip edilerek Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 245 sentetik hap, 37,40 gram esrar ve 11 ecstasy hap ele geçirildi.