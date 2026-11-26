Olay, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Seyhan Ergün (40), çocuklarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamadı. Kadının evine gelen komşusu, Ergün'ü mutfakta yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.