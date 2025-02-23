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Giriş Tarihi: 23.2.2025 16:17

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda şoke eden manzara: 3 farklı ev kiralamış!

Samsun'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı ortaya çıktı.

DHA
Samsun’daki uyuşturucu operasyonunda şoke eden manzara: 3 farklı ev kiralamış!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç. ve Ş.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Atakum ilçesi Mimar Sinan ve Atakent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenledi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında, Y.Ç.'nin kendi evinin dışında uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı tespit edildi.

Bu evlerde yapılan aramalarda, valizlerin içerisine gizlenmiş 30 bin sentetik hap, 475 gram metamfetamin, 250 gram kokain, 348 ecstasy, 5 gram esrar ve 3 hassa terazi ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda şoke eden manzara: 3 farklı ev kiralamış!
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