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Giriş Tarihi: 26.4.2025 09:48 Son Güncelleme: 26.4.2025 10:08

Samsun'daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar etmişti...

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, Cengiz Altınel (40), boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel’i (32) çalıştığı kafede tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Cinayet ve intihar anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar etmişti...

24 Nisan 2025 tarihinde, Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde korkunç bir olay yaşandı. Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak çalışan Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak için kafeye gitti.

Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Cengiz Altınel, yanında taşıdığı tabancayla Pınar Altınel'i başından vurdu ve ardından silahı kendine doğrultarak intihar etti. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN DEHŞET ANLARI!

Cinayet ve intihar anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Cengiz Altınel'in masayı toplayan eşinin yanına geldiği, bir süre konuştuktan sonra sol kolunu Pınar Altınel'in boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı görülüyor. Çevredekileri tehdit ederek uzaklaştıran Altınel, önce eşine ateş ediyor, ardından aynı silahla kendi hayatına son veriyor.

9 YILDIR EVLİLERDİ!

9 yıldır evli olan Pınar ve Cengiz Altınel çiftinin çocukları bulunmuyordu. Pınar Altınel'in bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı, ancak Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi.

Ayrıca, Pınar Altınel'in bir hafta önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar Altınel, 25 Nisan'da Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaçam Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cengiz Altınel'in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak başka bir yerde defnedildi. Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.

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Samsun'daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar etmişti...
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