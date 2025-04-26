Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar etmişti...

24 Nisan 2025 tarihinde, Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde korkunç bir olay yaşandı. Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak çalışan Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak için kafeye gitti.

Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Cengiz Altınel, yanında taşıdığı tabancayla Pınar Altınel'i başından vurdu ve ardından silahı kendine doğrultarak intihar etti. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.