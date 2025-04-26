Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar etmişti...

24 Nisan 2025 tarihinde, Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde korkunç bir olay yaşandı. Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak çalışan Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak için kafeye gitti.
Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Cengiz Altınel, yanında taşıdığı tabancayla Pınar Altınel'i başından vurdu ve ardından silahı kendine doğrultarak intihar etti. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN DEHŞET ANLARI!
Cinayet ve intihar anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Cengiz Altınel'in masayı toplayan eşinin yanına geldiği, bir süre konuştuktan sonra sol kolunu Pınar Altınel'in boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı görülüyor. Çevredekileri tehdit ederek uzaklaştıran Altınel, önce eşine ateş ediyor, ardından aynı silahla kendi hayatına son veriyor.
Ayrıca, Pınar Altınel'in bir hafta önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar Altınel, 25 Nisan'da Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaçam Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.
Cengiz Altınel'in cenazesi ise yakınları tarafından alınarak başka bir yerde defnedildi. Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.