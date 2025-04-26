Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video
Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel'i (32) çalıştığı lokantada tabanca ile vurup öldüren, ardından aynı silahla intihar eden Cengiz Altınel'in (40) olayı işlediği dehşet anları ortaya çıktı.
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cinayet ve intihar anı, olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cengiz Altınel'in masayı toplayan eşinin yanına gelerek bir süre konuştuğu, ardından arkasından sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredeki vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdığı, daha sonra eşinin başına bir el ateş ettiği ve ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşlediği görülüyor.
Ayrıca 9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi.
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