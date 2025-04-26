Video Yaşam Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video
Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video

Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video

26.04.2025 | 10:03

Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel'i (32) çalıştığı lokantada tabanca ile vurup öldüren, ardından aynı silahla intihar eden Cengiz Altınel'in (40) olayı işlediği dehşet anları ortaya çıktı.

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Olay, 24 Nisan'da Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere, kadının çalıştığı akaryakıt istasyonunun restoran bölümüne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşi Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cinayet ve intihar anı, olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cengiz Altınel'in masayı toplayan eşinin yanına gelerek bir süre konuştuğu, ardından arkasından sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredeki vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdığı, daha sonra eşinin başına bir el ateş ettiği ve ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşlediği görülüyor.

Ayrıca 9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi.
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