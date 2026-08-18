Samsung TV'lerde "0 kanal bulundu" sorunu! Ayarlar doğru, kanallar bulunamıyor

Türksat 3A uydusundaki yayınların Türksat 4A'ya aktarılmasıyla birlikte çok sayıda kanal yeni frekanslarına taşınırken, özellikle Samsung marka televizyon tercih eden vatandaşlar ciddi bir erişim engeliyle karşılaştı.
Uydu ve anten yapılandırmalarında hiçbir eksik bulunmamasına rağmen yapılan otomatik kanal taramalarından sonuç alınamıyor.
"SAMSUNG TELEVİZYONDA SIFIR KANAL BULABİLDİK"
Uydu Haberleşme Uzmanı Polat Taş, bir Samsung televizyonda kanal taramasını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Anten tipi, TKGS ve Türksat sinyalinin kontrol edildiği televizyonda tarama tamamlanmasına rağmen herhangi bir kanal bulunamadı.
Taş, yaşanan sorunla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Frekans geçişi yapılalı 3 gün oldu. Yüzlerce kanal bulmamız gerekirken bu Samsung televizyonda sıfır kanal bulabildik. Bunun gibi on binlerce kullanıcının mağdur olduğunu görüyoruz. Sosyal medya üzerinden çözüm arıyorlar."