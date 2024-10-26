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Giriş Tarihi: 26.10.2024 17:47 Son Güncelleme: 26.10.2024 17:48

Samsunlu şehit Kander Babür toprağa verildi

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür’ün cenazesi Samsun’un Terme ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. Şehidin babası da kalp krizinden ölmüştü.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsunlu şehit Kander Babür toprağa verildi

Törene Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Yağmur altındaki cenaze törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamaya anne Meryem Babür "Hoş geldin yavrum, gururum. " diyerek acısını dile getirdi. Babür uzun süre tabuta sarılarak oğlun un resmini okşadı. Şehit Kander'in cenazesi 2 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.

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Samsunlu şehit Kander Babür toprağa verildi
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