Samsunlu şehit Kander Babür toprağa verildi

Törene Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.
Yağmur altındaki cenaze törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamaya anne Meryem Babür "Hoş geldin yavrum, gururum. " diyerek acısını dile getirdi. Babür uzun süre tabuta sarılarak oğlun un resmini okşadı. Şehit Kander'in cenazesi 2 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.