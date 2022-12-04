Samsunspor maçından dönerken kazada hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi DLH kavşağı yakınında dün akşam meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Osman Volkan Bingöl, Samsunspor-Denizlispor arasında oynanan maçı izledikten sonra evine dönerken, Bingöl'ün 34 FFV 179 plakalı elektrikli bisikletine arkadan gelen Umutcan B. idaresindeki 55 BN 009 plakalı kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Osman Volkan Bingöl, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.