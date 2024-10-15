Samsun’un en büyük kentsel dönüşüm projesi başladı

Samsun AK Partili Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 17,5 hektarlık alanda şehrin en büyük kentsel dönüşüm projesiyle Canik ilçesinde depreme dayanıksız 741 binanın yıkılacağını ve yerlerine modern, güvenli konutlar inşa edileceğini duyurdu. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili SABAH gazetesine bilgilendirmelerde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi: "Soğuksu Mahallemizde, yıllardır kullanımda olan ve depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Depreme dayanıksız 741 binayı yıkarak yerlerine inşa edeceğimiz depreme dayanıklı, modern ve konforlu konutları hemşehrilerimizle buluşturacağız."

GENİŞ KAPSAMLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Sandıkçı, 2864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkım çalışmalarının sürdüğünü, proje tamamlandığında bölgeye modern yaşam alanları kazandırılacağını ifade etti. Sandıkçı, "17,5 hektarlık alanı kapsayan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımızı, güvenli ve sağlam konutlarla buluşturacağız" dedi.

PROJEYE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK

Başkan Sandıkçı, projenin hayata geçirilmesinde vatandaşların gösterdiği destek ve ilginin önemine dikkat çekerek, "Soğuksu Mahallemizdeki hak sahibi vatandaşlarımız, uzlaşma görüşmelerine büyük bir ilgiyle katılmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, ilçemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına gönülden katılım sağlıyorlar. Bu, projelerimizi başarıyla hayata geçirmemizde önemli bir faktör. Vatandaşlarımızın bu güçlü desteğiyle, Canik'imizi depreme dayanıklı, güvenli konutlarla donatacağız" ifadelerini kullandı.

CANİK'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Başkan İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm projelerinin Canik ilçesinin çehresini değiştireceğine dikkat çekerek, dönüşümün aynı zamanda ilçenin sosyal yapısına da katkı sağlayacağını belirtti. "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilçemize yeni parklar, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve spor alanları kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız, bu dönüşümün ardından güvenli evlerinde huzur içinde yaşarken, aynı zamanda daha modern ve donanımlı bir çevrede yaşam kalitelerini artıracaklar. İlçemizin her noktasına değer katacak bu projelerle, Canik'i geleceğin incisi haline getirmeye devam ediyoruz" dedi.

YENİ YAŞAM ALANLARI VE SOSYAL DONATILAR

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sadece konutların değil, sosyal yaşam alanlarının da yenilendiğini belirten Sandıkçı, dönüşüm sonrası modern parklar, yeşil alanlar, oyun ve spor alanlarının da mahalleye kazandırılacağını söyledi. "Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projelerimizle, Canik halkını sadece sağlam konutlarla değil, aynı zamanda yeni sosyal yaşam alanlarıyla da buluşturacağız. Yeni parklarımız, spor tesislerimiz ve yeşil alanlarımızla, hemşerilerimizin huzur ve keyifle vakit geçireceği modern bir çevre oluşturacağız" diye konuştu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son olarak ilçede kentsel dönüşüm sürecinin hızla devam edeceğini, vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern yaşam alanları sunacaklarını sözlerine ekledi.