Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü... Yüz binlerce şehit veren ancak Çanakkale Boğazı'ndan işgalci kuvvetlere ait gemilerin geçmesine izin vermeyen Türk milleti, bundan tam 109 yıl önce 18 Mart 1915'te eşi görülmemiş bir zafer kazandı. Türk milletinin tarihi dönem noktalarından biri olan şanlı zaferin 109. yıldönümü, yurt genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Düzenlenecek anma programlarında vatan uğruna can veren şehitler saygı ve minnetle anılacak.2022'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023'te 'Ruhumuzda Var' temalarıyla yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Dün törenler için son provalar yapıldı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı aralarında TCG Anadolu'nun da yer aldığı savaş gemileri Şehitler Abidesi'nin önünden geçti. SOLOTÜRK ise Çanakkale Şehitler Abidesi çevresinde prova uçuşu yaptı. Askerler yürüyüş ve marş provalarını yaptı. Bu arada Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları, şehitlik ve anıtlar, törenler öncesi Türkiye'nin birçok ilinden gelenler tarafından ziyaret ediliyor. Şehitler Abidesi başta olmak üzere yarımadada Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay'ın şehitliği ve Conkbayırı, törenler öncesi hafta sonunda ziyaretçilerin uğrak mekânları arasında yer aldı.