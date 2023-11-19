Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel

Dünyada kumar sanallaştı, gençlerde bağımlı sayısı arttı. Teknolojinin ilerlemesi, kumarın ve bahis oyunlarının geleneksel mekanlardan dijital platformlara taşınmasını kolaylaştırdı. Ancak bu değişikliklerin bir sonucu olarak, gençler arasında kumar bağımlılığı sorunu giderek büyüdü.Her defasında kapatılmasına karşın yeniden açılan siteler en fazla "kimlik avı" için kullanılıyor. Giren kullanıcılar farketmeden, kimlik bilgileri ve ödeme yöntemleri kopyalanıyor.Gençler ekonomik olarak günü kurtarma, kısa yoldan zengin olma ya da kazanma hırsı nedeniyle sanal kumara yöneliyor.Bahis siteleri tarafından vaad edilen yüksek bonuslar da kullanıcılara cazip geliyor ve bu şekilde sisteme giriyorlar. Ancak kumarda her zaman kasa kazanıyor. Kullanıcılar önce bonusları kullanarak kazanıyor, kazandıkça oynuyorlar. Ancak kaybedince işler değişiyor ve kaybettiklerini geri alabilmek için hırs yapıp, adeta kontrolden çıkıyorlar. Zararı telafi etmeye çalışırken de iyice batıyorlar.Yasal olmayan bahis siteleri çeşitli mecralarda reklamlar vererek arama sonuçlarından ulaşılabiliyor.Araştırmalara göre, çocuklar ve gençler doğrudan kumar oynamasa da çevrelerinden etkileniyor. Erken yaşta kumara maruz kalmak, ilerleyen dönemlerde kumar oyunlarına karşı ilgi duymalarına yol açabiliyor. İngiltere Kumar Komisyonu'nun bu uyarıları, gençlerin kumar oynama alışkanlıklarının erken dönemde fark edilmesi ve önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha vurgularken, toplumun ve ailelerin bu konuda bilinçlenmesi ve gençlerin kumarın olumsuz etkileri konusunda eğitilmesi, sorunun çözümünde önemli bir adım olarak görülüyor.ONLİNE kumar ve bahis sitelerine üyelik sırasında TC kimlik numarası verilmesi ve iletişim bilgilerini vermek zorunlu. Kayıt olduktan sonra hesaba para yükleyerek, casino oyunları ve canlı oyunlar oynanabiliyor.Bu siteler yasal olmadığı için sürekli engelleniyor ancak yasa dışı bu organizasyonlar adres değiştirerek faaliyetlerine devam ediyorlar.Unutmamak gerekiyor ki bugün illegal bahis, suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği bir alan haline geldi. Bu yüzden aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu.Banka hesaplarınıza erişilebilir ve yasadışı terör eylemlerinden sorumlu tutulabilirsiniz. Ayrıca illegal bahiste kazandığınız paranın garantisi de yok. Hak talep ettiğinizde bir muhatap bulamıyorsunuz ve hakkınızı arama imkanınız yok.Bankacılık düzenlemeleri ve yasal yaptırımlarla kredi kartları ve sanal kartların kumar ve bahis sitelerinde kullanılması önlenebilir. Uygulama marketler üzerinden bu uygulamaların yüklenmesine izin veriliyor öncelikle bu izinlere yasal olarak engelleme getirilmesi gerekir. Keza toplumun farklı kesimlerinden birçok insan sanal kumar batağına düşmüş durumda.