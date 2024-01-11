Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı

786 MİLYON GİRİŞ, 30 MİLYON KRİPTO PARAYA TRANSFER

Sanal bahis çetesinin yapılan banka hesapları incelemesinde hesaplara 786 milyon 970 bin 407 lira para girişi olduğu, bu paranın izinin kaybedilmesi amacıyla da 30 milyon 20 bin 527 dolar olarak da kripto hesaplara gönderildiği tespit edildi.