Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 3 Kasım 2022'de bir grubun yasadışı sanal bahis oynattığı ile ilgili mail ihbarı geldi. Yapılan araştırmaların ardından geçen yıl Nisan ayında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organizasyon içerisindeki şüphelilerin takibi için soruşturma başlatıldı. 9 aylık takip süresinde Antalya, İstanbul ve Mersin'de 20 yasadışı bahis ofisi tespit edildi.
217 KİŞİLİK DEV ORGANİZASYON
Soruşturma kapsamında yapılan takipte kiralanan dairelerin sanal bahis ofislerine dönüştürülerek yasadışı bahis sitelerine para yatırma ve çekme işlemleri yapan 217 kişilik dev organizasyon deşifre edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Antalya'da 51, İstanbul'da 22, Mersin'de 12, Gaziantep'te 2, Diyarbakır'da 2 ve Isparta'da 1 kişi olmak üzere 90 şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. 16 ilde organizasyon içinde bulunan 127 kişi de ifadeye çağrıldı.
Zanlıların kripto varlıklara elde ettikleri parayı kripto platformlara aktarıp izini kaybettirmeye çalıştıktan sonra akrabaları ve güvendikleri kişiler üzerinden araç, ev, arsa, arazi alım satımları yaparak ticari kazanç görüntüsü vermeye çalışıldığı belirlendi.
20'Sİ LÜKS 90 OTOMOBİLE EL KONULDU
Sanal bahis organizatörlerinin galerici maskesi altında araç-alım satım ofislerinin de bulunduğu öğrenilirken, haksız kazançla elde ettikleri paralarla otomobil alım-satım yaptığı tespit edildi. Yasadışı bahis suçuna karışan 37 şüpheli hakkında Suçtan kaynaklanan değerleri aklama suçundan işlem başlatılırken, bu kapsamda operasyonda 6 Porsche, 2 Ford Mustang, 1 Maserati, 11 Mercedes otomobilinde aralarında bulunduğu 20'si lüks 90 araç, 19 villa, 8 arazi, 2 kiralık banka kasası ile kripto para borsalarında ve bankalarda bulunan hesaplara el konuldu.