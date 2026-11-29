Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli 31 ilde düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonunda, internet ve sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli parti düzenleyip katılımcı topladığı tespit edilen şüphelilere yönelik eşzamanlı baskınlar yapıldı.

Müstehcenlik ve fuhşa aracılık suçlarına karıştığı öne sürülen 77 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaptıkların söz konusu paylaşımlarda şahısların swinger (eş değiştirme) partileri organize ederek katılımcı topladıkları ve söz konusu etkinliklere ilişkin davet içerikleri yayımladıkları tespit edildi.

Ankara merkezli olmak üzere 31 ilde eş zamanlı olarak 27 Kasım'da düzenlen 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 77 şüpheliden 73'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 4 şüphelinin ise farklı suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

HEDEFTE AİLE ÇOCUK VE GENÇLER VAR

Söz konusu içeriklerin aile yapısını, çocukları ve gençleri hedef aldığı, gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği ve kamu düzeni açısından sakıncalar taşıdığı değerlendirildi. Kamu düzeninin korunması amacıyla ilgili içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.