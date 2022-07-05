Sanal Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Sanal Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Senaryosunu Andrew Stern'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Henry Alex Rubin'in üstlendiği Sanal Hayatlar filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Filmi yayın akışında gören seyirciler, ''Sanal Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Orijinal adı Disconnect film ile ilgili tüm detaylar, film severler tarafından mercek altına alındı. İşte Sanal Hayatlar filmi konusu, oyuncuları ve yapım yılı…
SANAL HAYATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
DSanal Hayatlar filmi, iç içe giren birkaç hikâyeyi izleyiciye aktarıyor. Hikâyelerin hepsi, günlük yaşantımızı, istesek de istemesek de önemli ölçüde etkileyen sosyal medya ve akıllı telefonlar gibi modern dünya yeniliklerini konu alıyor.
Ailesini aramaya vakit yaratmakta zorlanan işkolik bir avukat, sırları internet ortamına yayılan bir çift, bir sınıf arkadaşına internet üzerinden kabadayılık taslayan çocuğunu yola getirmeye çalışan emekli bir polis memuru ve kariyer peşinde koşan bir bir gazetecinin yetişkin sitelerindeki mücadelesi... Tüm bu karakterleri aynı noktada buluşturan tek şey ise çağımızın buluşu internet! Modern iletişimin yeni adı olan internet tüm köşeli halleriyle masaya yatırılırken birbirinden farklı bir grup insanın hayatı üzerinde yaptığı benzer etki vurgulanıyor.